Coupe du monde de hockey - Tanguy Cosyns après la défaite en finale : "A force d'être chassés, on est pris"

(Belga) Avec le statut de championne du monde et olympique à son arrivée en Inde, la Belgique était présentée comme l'une des grandes favorites à sa propre succession lors de cette Coupe du monde de hockey. Dimanche à Bhubaneswar, les Red Lions sont passés très proche de conserver leur couronne mais se sont finalement inclinés aux shoot-outs devant l'Allemagne (3-3, 5-4 s-o).

"Nous sommes chassés tout le temps. Et à force d'être chassés, nous sommes pris", a dit Tanguy Cosyns après le match. "C'est désormais à nous de travailler ces détails et de réagir de la meilleure des manières. L'Euro sera l'une de nos réponses, c'est clair", a assuré l'attaquant de poche en évoquant le prochain championnat d'Europe de Mönchengladbach, prévu en août et dont le vainqueur sera assuré de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. "J'espère que nous aurons encore le même visage car je pense que nous avons fait un bon tournoi. Nous avons bien joué et nous perdons à quelques détails près. Malgré la déception, nous pouvons être satisfaits", a ajouté celui qui a raté le shoot-out décisif lors de la mort subite. "Ça me fait chier d'avoir raté mon shoot-out, d'avoir laissé tomber l'équipe", a regretté celui qui a pourtant marqué le deuxième but du match dimanche. "Nous avons manqué d'un peu de contrôle et concédé trop d'occasions. Le premier goal, c'est du billard, le 3e aussi. Mais ils en profitent chaque fois", a ponctué le joueur du Racing. (Belga)