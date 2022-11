Coupe du monde de natation en petit bassin - Valentine Dumont 10e du 400 m libre et du 200 m papillon à Indianapolis

(Belga) Valentine Dumont a signé le 10e chrono des séries du 400 m nage libre jeudi à Indianapolis, lors de la 3e et dernière manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin. La Namuroise a signé le chrono de 4:08.36 à plus de 8 secondes de son record de Belgique (4:00.05) réalisé le 9 novembre 2020 à Budapest à près de 4 secondes de son meilleur chrono de la saison (4:04.43) à Berlin le 21 octobre dernier.

Le meilleur chrono a été signé par l'Américaine Katie Ledecky en 3:57.86. La 8e et dernière qualifiée pour la finale, la Française Alexa Reyna, a nagé en 4:06.93. Dumont, 22 ans, a ensuite réalisé le 10e temps des séries du 200 m papillon en 2:12.09, son meilleur temps de l'année. Elle détient aussi le record national sur cette épreuve en 2:07.96 depuis le 21 novembre 2021. Une performance réalisée à Eindhoven aux Pays-Bas. La Colombienne Karen Durango en 2:10.99 et obtenu la 8e et dernière place pour la finale. Le meilleur chrono des séries a été réussi par la Canadienne Summer McIntosh en 2:06.84. Seule Belge présente en Indiana, la Namuroise dont encore prendre part aux 800, 200 et 100 libre et 100 papillon. (Belga)