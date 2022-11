Coupe du monde de natation en petit bassin - Valentine Dumont 7e en finale du 200 m libre

(Belga) Valentine Dumont a pris la 7e place du 400 m nage libre vendredi à Indianapolis, à l'occasion de la 3e et dernière manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin. Elle a nagé en 1:56.26. La victoire est revenue à la Hongkongaise Siobhan Haughey en 1:51.19 devant l'Américaine Katie Ledecky (1:52.10).

La Namuroise de 22 ans avait réalisé le 8e chrono des séries en 1:56.03, à 1.03 seconde de son record national (1:54.97 depuis le 25 octobre 2010 à Budapest en Hongrie). Dumont avait pris la 10e place des séries du 400 m libre et du 200 m papillon jeudi. Seule Belge présente en Indiana, la Namuroise dont encore prendre part aux 800 et 100 m libre et 100 m papillon aux États-Unis. (Belga)