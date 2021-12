Coupe du monde de patinage - Bart Swings, 2e de la "mass start", conforte sa place de leader de la Coupe du monde

(Belga) Bart Swings a pris la 2e place de la "mass start", l'épreuve départ groupé sur seize tours samedi à Calgary au Canada où se déroule la quatrième manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse. Il a remporté le sprint pour la deuxième place et totalisé 40 points, loin derrière le Néerlandais Albertus Hoolwerf lauréat avec 66 points. L'Allemand Felix Rijhnen a pris la 3e place à la photo-finish devant l'Italien Andrea Giovannini, finalement quatrième.

Ce premier accessit permet au vice-champion olympique de la discipline à Pyeongchang en 2018 d'augmenter son avance au classement de la Coupe du monde de "mass start". Le Louvaniste de 30 ans compte désormais 472 points pour 425 au Russe Ruslan Zakharov, 5e à Calgary, et 398 à Giovannini. Swings avait terminé 6e de la mass start à Tomaszow-Mazowiecki le 13 novembre en Pologne et premier à Salt Lake City samedi dernier aux Etats-Unis, au terme des deux premières courses "départ groupé" de la Coupe du monde 2021-2022. Bart Swings s'était classé 6e du 5000 m vendredi et 5e du 1500 m un petit peu plus tôt samedi dans ses deux autres épreuves disputées sur l'Oval olympique des Jeux de 1988. Calgary accueille jusqu'à dimanche la quatrième des cinq étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse et la dernière avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février). L'ultime manche de la Coupe du monde est fixée les 12 et 13 mars à Heerenveen, aux Pays-Bas.