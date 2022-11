Coupe du monde de patinage - Bart Swings quatrième du départ groupé, battu au sprint

(Belga) Bart Swings doit encore patienter avant de célébrer sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Le champion olympique a terminé quatrième du départ groupé, vendredi à Heerenveen.

Le Néerlandais Bart Hoolwerf s'est imposé au sprint devant le Sud-Coréen Chung Jae Won et l'Italien Andrea Giovannini. Pour ses débuts, Indra Médard a fini 12e de sa demi-finale. Chez les dames, la victoire est revenue à la championne olympique, la Néerlandaise Irene Schouten. Sandrine Tas s'est hissée en finale pour la deuxième fois consécutive, terminant 11e. Les demi-finales avaient réuni 37 patineurs et 32 patineuses. Les finales réunissaient seize athlètes. Swings s'était classé quatrième de sa série, Tas sixième. Swings disputera encore le 1.500m et le 5.000m à Heerenveen. Tas s'alignera sur 3.000m. Sur 1.000m, Mathias Vosté a fini 4e du groupe B en 1:09.34, échouant à 8 centièmes du Polonais Piotr Michalski. La troisième place vaut une promotion dans le groupe A. Chez les dames, Isabelle van Elst a fini 12e du groupe B en 1:18.55. Van Elst, qui possède les nationalités néerlandaise et belge, effectuait ses débuts sous les couleurs de la Belgique. (Belga)