Coupe du monde de patinage - Première victoire de la saison pour Bart Swings, vainqueur du départ groupé à Calgary

Bart Swings a remporté le départ groupé lors de la quatrième manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse, dimanche, à Calgary, au Canada.

Le champion olympique de la discipline s'est imposé, après un long sprint, en 7:33.20. Il a devancé deux Canadiens, Connor Howe et Hayden Mayeur. Swings décroche son premier succès de la saison, après, sur cette distance, une 5e place à Stavanger, une 4e à Heerenveen et une 6e lors de la première manche disputée à Calgary, la semaine passée. Il occupe la cinquième place du classement général avec 215 points. L'Italien Andrea Giovannini, 17e dimanche, est en tête avec 241 points. Chez les dames, Sandrine Tas a pris la 12e place. La Néerlandaise Irene Schouten a décroché sa troisième victoire de la saison, devant la Canadienne Ivanie Blondin et sa compatriote Marijke Groenewoud. Schouten trône en tête du général avec 345 points, Tas occupe la 9e place avec 207 points. Mathias Vosté a terminé 20e et dernier du 1.000m avec un chrono de 1:08.55 et devra poursuivre la saison dans le groupe B. L'Américain Jordan Stolz l'a emporté en 1:06.72, devançant de 44/100es le Néerlandais Thomas Krol, champion olympique, et de 52/100e l'Italien David Bosa. La Coupe du monde de patinage va à présent prendre la direction de la Pologne, où les deux dernières manches se tiendront à Tomaszow Mazowiecki, du 10 au 12 février et du 17 au 19 février.