Coupe du monde de patinage - Sandrine Tas reléguée sur 1.500 mètres à Calgary

Sandrine Tas devra reculer d'un étage en Coupe du monde de patinage de vitesse. Samedi, elle a pris la 20e et dernière place sur 1.500m, ce qui lui coûte une relégation dans le groupe B.

Avec un chrono de 2:03.06, Tas est restée cinq secondes au-dessus de son meilleur temps, établi la semaine passée, également à Calgary. Il y a six jours, elle avait chuté douloureusement durant le départ groupé. Tas patinait face à l'Américaine Brittany Bowe, ancienne détentrice du record du monde de la distance. Bowe a pris la quatrième place en 1:53.25. La victoire est revenue à la Japonaise Miho Takagi (1:52.08), détentrice du record du monde (1:49.83), devant la Néerlandaise Antoinette Rijpma-De Jong (1:52.70) et la Kazakhe Nadeshda Morozova (1:53.03). Lors de la dernière journée à Calgary, Tas disputera le départ groupé. Dans le groupe B, Mathias Vosté a fini 14e du 500 mètres, sur 26 patineurs, en 35.24. Le Kazakh s'est montré le plus rapide (34.57).