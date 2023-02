Coupe du monde de shorttrack : Hanne Desmet termine à la 2e place sur 1 000 m à Dresde

Hanne Desmet, médaillée de bronze sur la distance aux Jeux Olympiques de Pékin, a signé un chrono de 1:30.443 pour finir derrière la Néerlandaise Suzanne Schulting, championne olympique en titre, qui s'est imposée en 1:30.391. La Chinoise Chutong Zhang s'est classée 3e en 1:30.569.

Chez les messieurs, Stijn Desmet a lui remporté la finale B sur 1 500 m en 2:19.187 et Rino Vanhooren a lui pris la 4e place en 2:20.845. Desmet et Vanhooren terminent respectivement à la 8e et à la 12e place.

Le relais mixte, avec Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet et Ward Pétré, a lui remporté la finale B en 2:40.736 devant la Pologne, la Chine et la Hongrie. La Belgique avait terminé 4e et dernière de sa demi-finale derrière les Pays-Bas, le Canada et la Chine.