Coupe du monde de shorttrack - Le relais messieurs belge, 3e en finale B sur 5.000m, termine 7e sans Stijn Desmet

(Belga) La Belgique a pris la 7e place, la 3e en finale B, sur 5.000m avec le relais messieurs lors de la première étape de la Coupe du monde de shorttrack dimanche à Montréal au Canada.

Adriaan Dewagtere, Ward Pétré, Rino Vanhooren et Enzo Proost, qui remplaçait Stijn Desmet, blessé, ont terminé derrière le Japon et la Chine. Les Pays-Bas ont été disqualifiés. La Corée du Sud a remporté la finale A devant l'Italie, le Canada et le Kazakhstan. Stijn Desmet s'est blessé lors de sa chute en finale A du 1.500m et a été écarté par mesure de prudence. "Il aurait pu disputer ce relais mixte", a expliqué Ingmar van Riel, le nouveau coach néerlandais de l'équipe belge qui veut le préserver pour la prochaine étape de la Coupe du monde à Salt Lake City la semaine prochaine. En individuel, Hanne Desmet avait pris la 5e place en finale A sur 1.500m remportée par la Néerlandaise Suzanne Schulting alors que le relais mixte a pris la deuxième place sur 2.000m samedi. Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Ward Pétré ont terminé derrière la Corée du Sud. (Belga)