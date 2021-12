Coupe du monde de ski alpin - Aleksander Aamodt Kilde s'adjuge le 2e Super-G de Beaver Creek

(Belga) Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté vendredi le deuxième Super-G de Coupe du monde de ski alpin de Beaver Creek, dans le Colorado, sa première victoire de l'hiver et la 7e de sa carrière en Coupe du monde, mais la première depuis près d'un an cependant.

Kilde a devancé d'un souffle, de 3/100e précisément, le Suisse Marco Odermatt, qui avait remporté la veille le premier Super-G sur la "Birds of Prey" et conserve à ce titre la tête au classement général. L'Américain Travis Ganong a complété le podium à 37/100e, devant le champion olympique autrichien Matthias Mayer, relégué à 92/100e de Kilde. La course a été marquée par la lourde chute d'un autre Norvégien, Kjetil Jansrud. L'ancien champion du monde, 36 ans, se plaignait de la clavicule et du genou mais était parvenu à se remettre debout. Les skieurs ont rendez-vous samedi et dimanche pour deux descentes dans la station du Colorado. Vendredi figure encore au programme la descente de Lake Louise, au Canada, pour les dames. (Belga)