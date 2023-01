Coupe du monde de ski alpin - Kim Vanreusel abandonne dans la 1e manche du slalom de Flachau

(Belga) Kim Vanreusel n'a pu terminer la première manche du slalom de Coupe du monde de ski alpin de Flachau mardi soir en Autriche. L'Anversoise, partie avec le dossard 65, ne pourra donc prendre le départ de la seconde manche, programmée à 20h45.

C'est la championne olympique slovaque Petra Vlhova qui a enlevé la première manche, devançant de 7/100 de seconde l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a égalé dimanche le record féminin de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82) et peut donc désormais le battre. L'Américaine de 27 ans a remporté six des sept dernières courses du circuit mondial. Cette saison, elle s'est déjà imposée sur quatre des six slaloms disputés. La prodige croate Zrinka Ljutic (18 ans), est 3e à 58/100e de Vlhova, l'Allemande Lena Dürr est 4e à 96/100e. (Belga)