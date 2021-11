Coupe du monde de ski alpin - L'Autrichien Matthias Mayer remporte la première descente de la saison à Lake Louise

(Belga) L'Autrichien Matthias Mayer a remporté la descente de Lake Louise (Canada) samedi, la première de la saison de Coupe du monde, devant son compatriote champion du monde Vincent Kriechmayr.

Champion olympique de la spécialité en 2014, Mayer (31 ans) a devancé Kriechmayr de 23/100 et le Suisse Beat Feuz, quadruple tenant du petit globe de descente, de 35/100. Le Suisse Marco Odermatt a pris la 4e place à 40/100 et conserve la tête du classement général. Les skieurs ont enfin pu s'élancer à Lake Louise après qu'une première descente ait été annulée vendredi à cause des mauvaises conditions météo.