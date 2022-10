Coupe du monde de ski alpin - Le slalom géant féminin de Sölden reprogrammé le 27 décembre à Semmering

(Belga) Annulé samedi dernier en raison des conditions météorologiques, le slalom géant féminin qui devait ouvrir la Coupe du monde de ski alpin à Sölden, a été reprogrammé le 27 décembre, toujours en Autriche, mais à Semmering, a annoncé la FIS, la fédération internationale de ski vendredi.

Semmering accueille en effet déjà un autre slalom géant, le 28 et un slalom le 29 décembre. Samedi dernier, une forte pluie s'était invitée sur la station du Tyrol, transformée en neige à partir de 2.500 m d'altitude sur une partie du glacier du Rettenbach, où devait se dérouler la course. La dernière annulation à Sölden, qui ouvre depuis plus de 20 ans la saison de ski alpin fin octobre, remontait à 2018 lorsque la course messieurs n'avait pas pu s'élancer. (Belga)