Coupe du monde de ski alpin - Odermatt domine Kilde sur le super-G de Lake Louise

Le Suisse Marco Odermatt a remporté le super-G de Coupe du monde de Lake Louise (Canada) dimanche, devant son rival norvégien Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur de la descente la veille.

Odermatt a devancé Kilde de 37 centièmes et le champion olympique autrichien Matthias Mayer de 78 centièmes. En trois courses cet hiver, Odermatt compte deux victoires (avec le géant d'ouverture à Sölden fin octobre) et une 3e place samedi sur la descente. Large vainqueur du gros globe de cristal au printemps, le Suisse de 25 ans mène déjà le classement général de 80 points devant Kilde. La course a été interrompue une vingtaine de minutes après la lourde chute de Mauro Caviezel. Après plusieurs minutes au sol, le Suisse de 34 ans s'est relevé, le visage tuméfié, avant d'être évacué par hélicoptère.