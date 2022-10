Coupe du monde de volley féminin - Le bronze pour les Italiennes

(Belga) Les Italiennes ont décroché la médaille de bronze du Mondial féminin de volley-ball en disposant des Etats-Unis trois sets à zéro (25-20 25-15 27-25) samedi à Apeldoorn (Pays-Bas).

Eliminées en demi-finale par le Brésil, les Italiennes ont dominé les Américaines, championnes olympiques l'an dernier à Tokyo, dans presque tous les compartiments du jeu, plus fortes en attaque (42 points contre 31) ou encore au bloc (10 à 7). Avec 25 points, Paola Egonu a été une fois de plus la plus efficace des championnes d'Europe en titre. Après l'or mondial en 2002 et l'argent en 2018, les volleyeuses italiennes disposent désormais de la panoplie complète des métaux mondiaux. La finale, entre la Serbie, tenante du titre, et le Brésil, jamais titré dans un Mondial féminin, est programmée à 20h00. (Belga)