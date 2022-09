Coupe du monde de volley féminin - Les Pays-Bas battent Porto Rico et se qualifient dans le groupe des Belges

(Belga) Les Pays-Bas (FIVB 10) ont battu Porto Rico (FIVB 19) 3 sets à 1 dans le dernier match de la troisième journée du groupe A de la Coupe du monde féminine de volley, mercredi, à Arnhem. Les sets se sont achevés 23-25, 25-20, 25-16 et 25-15.

Les Pays-Bas et l'Italie (FIVB 3), qui comptent 9 points et se partagent la tête du groupe, sont ainsi assurées de se qualifier pour le tour suivant. La Belgique (FIVB 13) suit avec 6 unités. Vient ensuite le Kenya (FIVB 29) avec 3 points. Porto Rico et le Cameroun (FIVB 27) ferment la marche avec 0 point. Les Yellow Tigers, battues 3-1 par l'Italie mardi, affronteront les Néerlandaises vendredi (20h00). Les quatre premières nations de chacun des quatre groupes de six rejoignent la deuxième phase, du 4 au 9 octobre, dans un nouveau groupe de huit, à Rotterdam et Lodz. Le groupe de la Belgique croise avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque) à Rotterdam. Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. (Belga)