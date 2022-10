Coupe du monde de volley féminin - Les Yellow Tigers gagnent le 1er set mais s'inclinent face au Brésil

(Belga) La Belgique s'est inclinée 3 sets à 1 face au Brésil dans son huitième et avant-dernier match du groupe E du Mondial féminin de volley, samedi, à Rotterdam. Les sets se sont achevés 26-28, 25-17, 25-11, 25-16.

Les Yellow Tigers remportaient le premier set 26-28 après avoir manqué cinq balles de set. Les Brésiliennes, vice-championnes olympiques, réagissaient dans le deuxième set (25-17) avant de se montrer intraitables dans le troisième (25-11). Elles terminaient le travail 25-16. Tainara Lemes Santos a inscrit 22 points côté brésilien, Britt Herbots en a mis 20 côté belge. Plus tôt dans la journée, l'Italie a dominé la Chine 3 sets à 0 (26-24, 25-16, 25-20). Les Italiennes, championnes d'Europe, sont assurées de terminer en tête du groupe avec 25 points. Le Brésil (23 points, 9 matchs) et le Japon (18 points, 8 matchs), sont également qualifiés pour le tour suivant. La Chine (17 points, 8 matchs) et la Belgique (15 points, 8 matchs), s'affronteront dimanche (12h30) pour la dernière place qualificative. Les Yellow Tigers devront s'imposer 3-0 ou 3-1 pour accéder aux quarts de finale. Les Pays-Bas (13 points, 8 matches), Porto Rico (6 points, 8 matches) et l'Argentine (5 points, 8 matches) sont déjà éliminés. (Belga)