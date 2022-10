Coupe du monde de volley féminin - Serbie-Pologne et Italie-Chine à l'affiche des quarts

(Belga) La Serbie, toujours invaincue, défendra son titre en quarts de finale du Mondial féminin de volleyball contre la Pologne mardi, tandis que l'Italie défiera les Chinoises qui ont assuré leur qualification dimanche en disposant de la Belgique (3-0) à Rotterdam.

Les deux autres affiches de ces quarts également prévues mardi verront s'affronter les Américaines et les Turques avant le choc Brésil-Japon. Alors que les vice-championnes italiennes et le Brésil avaient déjà rallié les quarts, deux billets restaient encore à valider. Ils sont donc revenus à la Chine qui a aisément dominé la Belgique en trois sets secs (25-18 25-18 27-25) ainsi qu'au Japon qui lui a dû s'employer pour venir à bout de l'un des pays organisateurs, les Pays-Bas, en trois sets serrés (25-23 25-23 25-21) à Rotterdam. La Serbie a réalisé un carton plein dans ce tournoi (9 victoires jusqu'à présent) et s'avance avec l'étiquette de grandissime favorite face à l'autre nation hôte, la Pologne, qui sera donc poussée par son public. Cette affiche promet des étincelles, car malgré la solidité des Serbes, les Polonaises ont démontré à domicile qu'elles pouvaient battre les meilleures en dominant largement (3-0) les Etats-Unis, sacrés en 2014, lors du deuxième tour. Quant à l'Italie, qui court après le deuxième titre de son histoire après celui de 2002 en Allemagne, la route vers les quarts passe par un résultat contre la Chine qui a dû mal à retrouver son lustre d'antan (championne du monde en 1982 et 1986). (Belga)