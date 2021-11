Coupe du monde juniors de hockey - Vainqueurs 3-0 du Chili, les Young Red Lions en tête du groupe A pour aller en quarts

(Belga) La Belgique s'est imposée 3 buts à 0 face au Chili lors de leur 3e et dernière rencontre du groupe A à la Coupe du monde de hockey pour les moins de 21 ans (m), samedi, au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, en Inde.

Grâce à ce succès, les Young Red Lions terminent premiers de leur poule et se qualifient pour les quarts de finale, au même titre que la Malaisie, 2e, qui avait plus tôt dans la journée pris la mesure 4-3 de l'Afrique du Sud. Pour une place dans le dernier carré, les joueurs de Jeroen Baart seront opposés mardi aux vainqueurs du match à suivre entre l'Inde et la Pologne, qui se disputent la 2e place du groupe B. La Malaisie sera quant à elle opposée à la France, invaincue jusqu'ici et première de cette poule B. Assurés de rejoindre les quarts avant même de débuter leur match contre le Chili après la victoire des Malaisiens sur l'Afrique du Sud, les Belges ont rapidement pris les commandes de leur duel face aux champions panaméricains. Lucas Putters a ouvert le score dès la 2e minute après un beau travail de Thibeau Stockbroekx, omniprésent depuis le début du tournoi. L'attaquant d'Oranje-Rood aux Pays-Bas a d'ailleurs doublé la marque juste avant le repos (27e) et Nelson Onana, sur un assist de Putters, a fixé les chiffres à 3-0 (48e). La Belgique l'avait déjà emporté face à l'Afrique du Sud en ouverture mercredi (5-1) et avait partagé 1-1 avec la Malaisie vendredi soir. Au classement final du groupe A, la Belgique termine en tête avec 7 points et une différence de buts de +7. La Malaisie totalise aussi 7 unités, mais avec une différence de +2. Afrique du Sud, 3e, et Chili, 4e,joueront pour les places 9 à 16. Dans les autres groupes, seuls la France (groupe B), les Pays-Bas (C) et l'Allemagne (D) sont assurés de se hisser en quart avant la dernière journée de leur poule dimanche. (Belga)