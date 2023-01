Coupe du monde: les Red Lions connaissent leur adversaire en quart de finale

Tout le monde s'attendait à voir l'Inde rejoindre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde de hockey mais c'est bien la Nouvelle-Zélande qui se dressera sur la route des champions du monde, mardi (14h30 belges) à Bhubaneswar. Dimanche au Kalinga Stadium, les Blacks Sticks ont fait preuve d'abnégation pour renverser le pays hôte au terme d'une incroyable séance de shoot-outs (3-3, 5-4 s-o).

Après un match moyennement abouti contre le pays de Galles pour ponctuer sa phase de groupes, l'Inde se devait d'afficher un autre visage face aux 'Black Sticks' devant un stade chauffé à blanc et acquis à sa cause.

Alors qu'on pensait filer vers un quart entre Belges et Indiens après un but signé Varun Kumar (3-1, 40e), les Néo-Zélandais ont marqué à deux reprises dans les dernières minutes, via Kane Russell (3-2, 43e) et Sean Findlay (3-3, 49e), chaque fois sur pc.

La séance de shoot-outs, avec neuf tentatives de chaque côté, a tourné en faveur de la Nouvelle-Zélande (5-4), grâce à Sam Lane.