Coupe NBA: fin des poules, Boston, Milwaukee qualifiés en quarts

Boston, Milwaukee, New York, Phoenix, Sacramento et la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe NBA, tournoi de mi-saison nouvellement créé, à l'issue de la phase de groupes qui se terminait mardi.

Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers avaient déjà validé leur qualification pour les quarts la semaine dernière.

Boston s'est imposé mardi face à Chicago (124-97) avec 30 points de Jaylen Brown et 21 points de Jayson Tatum, de quoi terminer en tête du groupe C après une égalité à trois avec Orlando et Brooklyn, éliminés.