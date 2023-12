Coupe NBA: Indiana électrise Boston et fonce à Las Vegas, comme les Pelicans

Plus tard dans la soirée, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont éteint les Sacramento Kings à l'extérieur (127-117) pour décrocher leur billet pour la cité du jeu.

Les Indiana Pacers, électriques à la fin d'une superbe rencontre, ont surpris le favori Boston (122-112) en quart de finale de la Coupe NBA lundi, et disputeront le final-4 de cette nouvelle compétition à partir de jeudi à Las Vegas.

Les quarts, disputés sur un match sec, ont débuté avec une superbe rencontre entre les jeunes et ultra offensifs Indiana Pacers et les favoris au titre NBA Boston Celtics, privés de leur pivot letton Kristaps Porzingis.

Nouvelle trouvaille de la NBA pour dynamiser une longue et soporifique saison régulière, la Coupe NBA a déjà réussi son pari en apportant dès le mois de décembre un petit goût de play-offs, avant même les demi-finales (jeudi) et la finale (samedi) à Las Vegas.

Un autre trois points de son coéquipier Buddy Hield puis un dunk furieux de Aaron Nesmith dans la foulée ont fait exploser le public d'Indianapolis et créé un écart de 9 points suffisant.

- "Transition" -

Pour sa quatrième saison NBA, Haliburton explose ses statistiques avec près de 27 points marqués par match. Lundi, il a réussi le premier triple-double de sa carrière (26 points, 10 rebonds, 13 passes) à 23 ans, sous les cris "MVP, MVP" de son public.

Malgré Tatum et Jaylen Brown (30 points, 9 rebonds), les Celtics, qui semblaient un temps maîtriser le rythme du match et pénétraient avec facilité la raquette adverse, ont de nouveau été dépassé dans une rencontre à enjeu par une équipe supposée inférieure. De quoi rappeler les mauvais souvenirs de la défaite en finale de conférence face à Miami au printemps.

"Nos pertes de balle (18) les ont laissé développer leur jeu en transition", a déploré le coach de Boston Joe Mazzulla.

Les "C's" restent toutefois en tête de la conférence Est, toutes les rencontres de Coupe NBA, sauf la finale, comptant aussi pour la saison régulière.

Dans le second quart du jour, les Pelicans ont surmonté un vilain début de match (32-17) avant d'éteindre petit à petit Sacramento et son bouillant public. La Nouvelle-Orléans a pris la tête en début de 2e quart-temps pour ne plus la lâcher, grâce notamment à 30 points de Brandon Ingram.

Un triple-double de Domantas Sabonis (26 points, 13 rebonds, 10 passes) n'a pas suffi aux Kings, maladroits (34% de loin) à l'image de leur meneur De'Aaron Fox, auteur de 30 points mais avec un faible pourcentage de réussite (40% au tir, 14% de loin, 69% aux lancers francs).

A Las Vegas, Indiana retrouvera jeudi en demi-finale soit les Milwaukee Bucks, soit les New York Knicks, qui disputent leur quart mardi, alors que les Pelicans attendent le duel entre les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Phoenix Suns de Kevin Durant.