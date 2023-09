Courtrai confirme face à Alost pour une première à domicile

Courtrai s'est imposé 93-89 face à Alost vendredi pour le compte de la 2e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Il s'agit du deuxième succès de Courtrai et de la seconde défaite des Okapis. Pour les Spurs, il s'agissait à cette occasion du premier match à domicile d'un club courtraisien parmi l'élite depuis 1994, soit une parenthèse de 29 années.

Vainqueurs au Brussels la semaine dernière pour leur première rencontre en BNXT League, les hommes de Christophe Beghin ont confirmé ce vendredi en s'imposant face à Alost (battu par Ostende samedi dernier). Près de 1700 spectateurs étaient présents pour cette première sortie à domicile. De leur côté, les Okapis ont encaissé un second revers en autant de déplacements.

D'emblée, les deux équipes ont offert un spectacle agréable et engagé aux nombreux spectateurs. Si Alost prenait les commandes durant le premier quart par Maras (13pts, 12 rebonds) et les jeunes Schauvlieger (10pts, 2 rebonds) et Ledegen (17pts, 4 rebonds), les Courtraisiens limitaient les dégâts au repos d'un match fort offensif (51-53).