Courtrai passe tout près de l'exploit dans le derby ouest-flandrien à Ostende

Au bout du suspense, Ostende s'est difficilement imposé (71-67) dans le derby qui l'opposait à Courtrai ce dimanche pour le compte de la 17e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Grâce à ce succès, les champions en titre reprennent, seuls, la tête au classement provisoire (30 points) à trois journées de la fin de la phase nationale de la compétition. Battu, Courtrai rejoint Charleroi et Malines à la cinquième place avec 25 pts soit le même total que Liège qui compte cependant un match de moins et un succès de plus.

Arrivé au CoreTec Dôme avec en tête de réaliser l'exploit devant les plus de 4000 spectateurs rassemblés pour ce derby flandrien, Courtrai est passé à deux doigts de l'exploit avant de tomber un peu court face à l'expérience européenne des champions en titre. Celle-ci a fait la différence dans les trois dernières minutes. Avant ce tournant, ce sont pourtant les Courtraisiens qui ont le plus souvent fait la course en tête sous la conduite de Jayden Gardner (24 points, 6 rebonds en 27 minutes) et De'Vondre Perry (13 points).

Malmenés au rebond avant de se ressaisir, les Côtiers sont finalement repassés en tête à 69-67 sur un triple de Simon Buysse (7 points) avant que l'inévitable Damien Jefferson (18 points) ne prive définitivement les visiteurs de la bonne opération du week-end.