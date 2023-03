Craig Fulton et Shane McLeod quittent l'encadrement des Red Lions

Craig Fulton, l'entraîneur adjoint des vice-champions du monde et des champions olympiques, a été nommé coach principal de l'équipe nationale masculine indienne. Dans le même temps, Shane McLeod, qui avait mené la Belgique au rang de 1re nation mondiale entre 2015 et 2021, avec des titres européen (2019), mondial (2018) et olympique (2021), et qui officiait comme autre entraîneur adjoint des Belges depuis quelques mois, va entraîner le club allemand du Hamburger Polo Club.

"La Fédération belge voit dans ces changements de nouvelles opportunités pour se développer et aider son coach Michel van den Heuvel à encore élever le niveau de l'équipe. Elle va maintenant explorer les différentes options afin de mettre en place le meilleur remplacement possible pour le staff et l'équipe", explique l'ARBH dans son communiqué.