CrossCup - Hanne Verbruggen surprise par sa victoire une semaine avant son marathon à Valence

(Belga) Lauréate dimanche du cross de Roulers, Hanne Verbruggen, a confirmé qu'elle ne disputerait pas le championnat d'Europe de cross le 8 décembre à Lisbonne, une semaine après son marathon de Valence (le 1er décembre).

"Je mets le cap sur Valence avec un objectif de courir autour des 2h34-35", a indiqué Hanne Verbruggen, surprise par sa victoire dimanche au Schiervelde. "Ma forme pourrait être meilleure, je l'avoue. J'ai souffert d'un refroidissement et j'ai vécu deux semaines très stressantes au travail. Je ne pensais pas pouvoir m'imposer à Roulers. Je suis donc très contente d'avoir gagné, une semaine avant mon marathon. Je ne disputerai pas l'Euro de cross. Cela serait théoriquement possible mais je ne veux pas forcer et me blesser pour la suite de la saison. Après mon marathon, je prendrai un peu de repos et je reviendrai dans le circuit de la Cross Cup en janvier à Hannut". (Belga)