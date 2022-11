CSI 3* d'Oliva - Jérôme Guéry troisième du Grand Prix

(Belga) Jérôme Guéry a pris la 3e place du Grand Prix 3* du jumping international d'Oliva (Valence), dimanche en Espagne. Montant son hongre de 10 ans Great Britain V, le vice-champion du monde s'est montré le plus rapide du barrage. Malheureusement, il a fait tomber une barre. Chose rare, la victoire a été partagée entre le Suisse Niklaus Schurtenberger (Lireu) et l'Allemand Philip Houston (Sandros Bella). Les deux cavaliers, qui ont réussi un sans-faute, ont réalisé le même chrono au centième près.

Deux autres Belges figuraient parmi les six barragistes. Maartje Verberckmoes (Willow The Second) a pris 8 points de pénalité et a terminé 5e. Andres Vereecke (Halima) a abandonné et fini 6e. Lieven Devos (Big Think) et Karel Cox (E-Maitresse) ont manqué les barrages pour un dépassement de temps. Ils pointent respectivement aux 7e et 9e places finales. (Belga)