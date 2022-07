CSI 5* de Valkenswaard - Philipp Weishaupt remporte le Grand Prix, Jos Verlooy dixième

(Belga) Philipp Weishaupt s'est offert la victoire dans le Grand Prix du jumping international 5* de Valkenswaard, aux Pays-Bas. Dimanche, l'Allemand et sa jument Coby ont devancé dans l'ordre l'Italien Lorenzo de Luca (Cash) et l'Américaine Lilli Keenan (Queensland) à l'issue d'un barrage à dix.

Parmi eux, Jos Verlooy et Luciano ont renversé deux barres (8 points de pénalité) et ont terminé dixièmes. Dans le parcours initial, Pieter Devos (Nascar) a pris 8 points de pénalité et s'est classé 34e. Abdel Saïd, sur Bandit Savoye, a abandonné.