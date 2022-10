CSI 5* Lyon - Gudrun Patteet et Grégory Wathelet dans le top 10 du Grand Prix

(Belga) Gudrun Patteet, en selle sur Sea Coast, et Grégory Wathelet, qui montait Cocktail, ont pris respectivement la 8e et 9e place du Grand Prix disputé vendredi dans le cadre de l'épreuve de Coupe du monde d'équitation de Lyon.

Les deux cavaliers belges avaient réussi un sans-faute lors du premier passage se hissant dans un barrage à 11 combinaisons. Dans ce barème A 1m60, la victoire est revenue au Français Julien Epaillard (Caracole) 0-33.20 devant l'Allemand Jana Wargers (Limbridge) 0-36.04 et un autre Français Roger Yves Bost (Ballerine) 0-36.98. Gudrun Patteet (0-42.39) a réussi un second sans faute mais son chrono le place 8e. Grégory Wathelet (4-39.93) a commis une faute en barrage et termine 9e. Le vice-champion du monde, Jérôme Gerry en selle sur Quel Homme de Hus a commis une faute (4-67.99) lors de son premier parcours et doit se contenter de la 20e place. Zoé Conter (Dawa de Greenbay) s'est classée 42e (12-76.47). (Belga)