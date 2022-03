(Belga) Nicola Philippaerts, avec Gijs, a terminé à la quatrième place du concours principal de jumping de Wellington vendredi aux Etats-Unis.

La victoire est revenue à l'Américain Mclain Ward (Catoki) en 57.15, soit un peu plus de deux secondes plus rapides que Philippaerts et Gijs, quatrièmes en 59.24. Jos Verlooy (Killossery Konfusion) et Zoé Conter (Highway) ont eux terminé respectivement à la 8e et la 27e place. (Belga)