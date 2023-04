Curry et les Warriors creusent l'écart contre Sacramento malgré un final mouvementé

Au Chase Center, Stephen Curry a inscrit 32 points pour les Warriors, tandis que Klay Thompson et Jordan Poole ont apporté 26 et 22 unités, afin de recoller aux Kings (2-2). Curry a néanmoins manqué deux tirs décisifs dans la dernière minute de jeu et demandé un temps mort indisponible, permettant à De'Aaron Fox (38 pts, 9 rbds) de réduire l'écart à une unité, finalement sans conséquence pour Golden State (126-125).

Malgré une performance remarquable de Nikola Jokic (43 pts, 11 rbds), les Minnesota Timberwolves ont arraché en prolongation leur premier match de la série contre les Denver Nuggets (3-1), à domicile. Rudy Gobert (14 pts, 15 rbds) et les siens ont sacrifié une avance de 12 points mais Anthony Edwards (34 pts) a inscrit le tir à 3 points décisif dans le money time des prolongations (114-108).