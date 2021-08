Cyclisme sur piste: Kenny de Ketele 10e de la course éliminatoire et du général en Omnium

(Belga) Kenny de Ketele a terminé 10e de la course éliminatoire, troisième des quatre épreuves de l'omnium en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi. Au classement général, il glisse à la 10e avec 70 points.

Avec un total de 48 points avant la course éliminatoire, De Ketele a récolté 22 points supplémentaires grâce à sa 10e place. La victoire est revenue à l'Italien Elia Viviani. La tête du classement général est occupée par le Britannique Matthew Walls, 2e de la course éliminatoire, avec 114 points devant le Néerlandais Jan van Schip (110) et le Français Benjamin Thomas (106). L'Omnium se termine avec la course aux points sur le coup de 10h55. (Belga)