Cynthia Bolingo abandonne pendant un 400 m disputé en Italie, à cause d'une gêne au mollet

Cynthia Bolingo a abandonné un 400 m qu'elle disputait en Italie, jeudi lors d'un meeting en Ligurie. La Belgian Cheetah a dû jeter l'éponge après une moitié de la course, alors que les Jeux Olympiques de Paris débuteront dans neuf jours.

Bolingo s'était alignée sur le meeting d'Arcobaleno à Celle Ligure, et courait la 3e et dernière série lorsqu'elle a jeté l'éponge. Dans une réaction auprès de La DH/Les Sports+, la coach Carole Bam a évoqué une blessure au mollet, qu'elle a ensuite confirmé auprès de Belga.

"C'est le même problème qu'en avril à Curaçao", a-t-elle expliqué. Plus tôt cette saison, Bolingo avait déclaré forfait pour les World Relays, les championnats du monde de relais, en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Sa préparation pour les championnats d'Europe de Rome avait été perturbée, si bien qu'elle n'avait participé qu'au 4x400 et pas au 400 m individuel. "Elle rentrera en Belgique jeudi matin et passera ensuite une échographie", a ajouté Bam.