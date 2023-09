Cynthia Bolingo après sa victoire sur le 400m: "Je me donne 9,5/10 sur cette saison"

Avant, pendant et après sa course, Bolingo a fait l'objet d'une attention particulière de la part du public. "Cela m'a un peu surprise", a-t-elle déclaré après coup. "J'ai dû signer beaucoup d'autographes et à l'extérieur il y a encore une foule de gens qui m'attendent. Tout ce soutien me fait du bien. Dans la dernière ligne droite, j'ai senti que je n'étais pas seule, grâce à tous les encouragements".

Bolingo a réussi à s'imposer grâce à une belle performance dans le final. "J'ai senti que je me rapprochais des autres et, à la fin, que je pouvais passer", a-t-elle raconté. "Les derniers jours ont été un peu compliqués avec mon mollet. C'était très difficile de ne pas pouvoir courir le 4x400 mètres aux championnats du monde, mais je suis heureuse d'avoir pu prendre le départ ici. C'est grâce aux personnes formidables autour de moi: ma maman, mon entraîneur, mes amies Nafi Thiam, Anne Zagré et Camille Laus".