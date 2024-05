Cynthia Bolingo et Eliott Crestan s'attaqueront aux records des 300 et 600 mètres

Cynthia Bolingo s'attaquera au record de Belgique du 300 mètres et Eliott Crestan tentera d'améliorer celui du 600 mètres à l'occasion du 22e meeting international d'Athlétisme de la Province de Liège, le 19 juin à Naimette-Xhovémont, une semaine après l'Euro de Rome.

Cynthia Bolingo, 5e du 400 mètres aux Mondiaux 2023 et qualifiée olympique, s'attaquera, à Liège, à son propre record national du 300 mètres (36.47) établi le 6 août 2022 à Louvain. Une autre "Cheetah" Helena Ponette sera également de la partie.

L'ambiance olympique sera de mise le 19 juin au stade de Naimette-Xhovémont, à six semaines du début de l'athlétisme aux JO de Paris. Les athlètes belges seront nombreux à profiter d'une des dernières occasions de se qualifier pour le rendez-vous olympique ou à peaufiner leur condition. La fin de la période de qualification été fixée au 30 juin.

Le médaillé de bronze sur 800m des Mondiaux indoor de Glasgow, Eliott Crestan, s'attaquera au record national du 600m. Les 1:15.35 de Joeri Jansen résistent depuis le 27 aoôut 2022. Crestan aura face à lui, notamment au Kényan Ferguson Rotich, vice-champion olympique du 800m à Tokyo.

Sur 110m haies, on suivra le recordman ce Belgique Michael Obasuyi ainsi que Julien Watrin. Thomas Carmoy, à la hauteur, aura la concurrence de l'ancien champion du monde (2013) Bohdan Bondarenko et à l'ex-champion d'Europe (2018) Mateusz Przybylko. Ben Broeders, disputera le concours de la perche, Rani Rosius optera pour le 100m et Noor Vidts évoluera sur 100m haies.

Les organisateurs la participation du Liégeois Maxime Carabin, récent triple champion du monde en titre de para-athlétisme T52 (100m, 400m, 1.500m). Il disputera le 100 mètres.