Cynthia Bolingo pulvérise le record de Belgique du 400m et efface Kim Gevaert des tablettes (photos)

Cynthia Bolingo a littéralement pulvérisé le record de Belgique du 400 mètres lors du meeting d'athlétisme de Montreuil, mardi soir en France. L'athlète du CABW a parcouru le tour de piste en 50.75, améliorant très largement le chrono de Kim Gevaert (51.45), qui tenait depuis le 8 mai 2005. Cette performance permet aussi à Cynthia Bolingo, 28 ans, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le minimum était placé à 51.35. La victoire est revenue à la Dominicaine Marileidy Paulino en 50.66.

Bolingo a réalisé une performance de premier choix, signant le 2e chrono européen de l'année. Seule la Néerlandaise Femke Bol a fait mieux (50.56) cette saison. Sa meilleure performance sur 400 mètres était jusqu'ici un chrono de 51.69, réalisé aux Championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin le 8 août 2018.

"Je pourrais dire que je l'ai senti venir, mais ce n'est absolument pas le cas", a déclaré Bolingo à la presse après sa performance. "À l'entraînement, je courrais plus vite que jamais, mais je n'avais pas vu venir le moment où j'irais aussi vite. J'ai réalisé d'un coup mon record personnel, battu le record de Belgique et atteint la limite olympique. C'est tellement bien. Je suis aussi la première Belge sous les 51 secondes. C'est simplement la soirée parfaite. Battre enfin le record de Kim Gevaert n'est pas seulement bien pour moi mais pour tout l'athlétisme belge. Cela démontre que nous continuons à faire des progrès."

Ce ticket olympique était synonyme de soulagement pour la native d'Uccle. "C'est un soulagement incroyable", a-t-elle dit. "Au fond de moi, je me posais tout le temps la question de savoir si j'allais réussir à aller aux Jeux, car on ne peut jamais en être sûre en se basant uniquement sur les classements mondiaux. Maintenant, je ne dois plus les regarder."

Bolingo a longtemps affirmé que le 200 mètres était sa meilleure distance. "Je dois faire face à la réalité. Je suis officiellement une coureuse de 400 mètres", conclut-elle en riant.