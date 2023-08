Cynthia Bolingo, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah confirmées au Mémorial Van Damme

Jackson est la femme la plus rapide de l'année sur 100m et la deuxième plus rapide sur 200m. Un honneur qui, les années précédentes, était revenu à une autre Jamaïcaine, Elaine Thompson-Herah. Elle avait en effet remporté l'or sur 100 m et 200 m lors de deux Jeux olympiques consécutifs (Rio et Tokyo), à chaque fois sur ces deux distances. Thompson-Herah s'alignera sur le 100m au Mémorial Van Damme cette année.