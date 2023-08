Cynthia Bolingo s'invite au festin des reines mondiales du 400m féminin ce soir

Elle sera la première athlète féminine belge à prendre part à une finale dans une course aux championnats du monde depuis Kim Gevaert. L'actuelle directrice du Mémorial Van Damme avait terminé 5e du 100m à Osaka en 2007 et 7e à Helsinki en 2005 sur 200m.

Un seul autre Belge aura l'occasion de goûter à la ferveur du public hongrois mercredi: le sauteur à la perche Ben Broeders. Le Louvaniste de 28 ans aborde ses troisièmes Mondiaux sans trop de confiance. Après trois années de progression constante où il a franchi 5m80 et élevé le record de Belgique à 5m85, Broeders n'a pas dépassé 5m76 en plein air en 2023. Or, la qualification directe est située à 5m80. À défaut d'avoir douze perchistes à cette hauteur mercredi matin à partir de 10h15 dans le groupe A, on ira compléter le plateau de la finale avec ceux qui s'en seront rapprochée le plus