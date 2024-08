Cyréna Samba-Mayela en argent sur 100 m haies, première médaille pour l'athlétisme français

Kirill KUDRYAVTSEV

Cyréna Samba-Mayela a obtenu la médaille d'argent du 100 m haies et a offert aux Bleus de l'athlétisme leur première médaille des Jeux olympiques de Paris samedi au Stade de France.

Samba-Mayela (23 ans), sacrée championne d'Europe en juin, a bouclé sa course en 12 sec 34 et n'a été devancée que d'un centième par l'Américaine Masai Russell (12.33). La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, en or aux Jeux de Tokyo en 2021, est cette fois médaillée de bronze (12.36).