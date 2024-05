Daan Baute 35e après la première journée

Daan Baute occupe la 35e place à l'issue de la première journée et quatre manches du championnat du monde de kite surf (Formula Kite, la classe olympique), mardi à Hyères sur la côte méditerranéenne française.

Le Brugeois de 19 ans a terminé 14e, 8e et 11e des trois régates qu'il a disputées. Le Brugeois n'a pas pris le départ de la première dont le score (27) n'a pas été pris en compte au classement. Il possède 33 points.

Baute, 77e au ranking mondial, a terminé respectivement 67e et 21e du Mondial Formula Kite en 2022 et 2023. Il a aussi terminé 9e des championnats du monde des jeunes en 2022 et 2023.

Le moins dernier il avait pris la 22e place de la Semaine Olympique Française sur les mêmes eaux de Hyères.