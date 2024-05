Daan Baute recule à la 37e à l'issue de la deuxième journée

Daan Baute a perdu deux places au classement du championnat du monde de kite surf (Formula Kite, la classe olympique), mercredi à Hyères sur la côte méditerranéenne française. Le Brugeois de 19 ans se retrouve 37e après huit régates. Il a pris les 11e, 11e et 12e places respectivement des trois courses auxquelles il a pris part. Baute n'a pas disputé la dernière héritant de 27 points. Au total (avec les 6 meilleurs résultats pris en compte) il totalise 67 points.

Baute, 77e au ranking mondial, a terminé respectivement 67e et 21e du Mondial Formula Kite en 2022 et 2023. Il a aussi terminé 9e des championnats du monde des jeunes en 2022 et 2023.