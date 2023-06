Dale Whitnell repousse à six coups ses plus proches poursuivants au Scandinavian Mixed

Avec un sublime deuxième tour en 61 coups, 11 sous le par, Dale Whitnell a pris seul la tête du Scandinavian Mixed le tournoi de golf comptant pour le DP World Tour et le Ladies European Tour doté de 2 millions de dollars, vendredi à Akersberga, en Suède. Avec un total de 127, l'Anglais de 34 ans compte désormais six coups d'avance sur son premier poursuivant, l'Allemand Yannik Paul. En troisième position, avec sept coups de plus que le leader, se trouve l'Écossais Richie Ramsay.