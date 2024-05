Dallas prend l'avantage contre Oklahoma City, Boston reprend les commandes

Dallas a pris l'avantage dans sa demi-finale des playoffs de la Conférence Ouest de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, contre Oklahoma City en remportant la troisième manche samedi (105-101). Boston, de son côté, a repris les commandes dans sa demi-finale à l'Est contre Cleveland (93-106).

Après leur victoire dans la deuxième manche à Oklahoma City, les Mavericks avaient l'occasion de mener 2-1 dans la série et ils ne sont pas passés à côtés devant leur public. Dans un match disputé de bout en bout, c'est PJ Washington qui a enfilé le costume de super-héros avec 27 points et 6 rebonds. Luka Doncic, incertain à cause d'une blessure au genou, a inscrit 22 points tout comme Kyrie Irving.

Du côté du Thunder, les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander n'auront pas suffi pour reprendre l'avantage du terrain avant la quatrième manche prévue dans la nuit de lundi à mardi en Belgique.