Dallas qualifié pour les demi-finales de conférence, Orlando arrache le match N.7

Dallas s'est qualifié pour les demi-finales des playoffs de la conférence Ouest du championnat nord-américain de basket aux dépens des Los Angeles Clippers, vendredi. A l'Est, Orlando a arraché un match N.7 contre Cleveland.

Absent des playoffs l'an passé, Dallas retrouve les demi-finales de conférence deux ans après sa défaite en finale contre Golden State. Les Mavericks rencontreront Oklahoma City à partir de mardi. Le Thunder aura l'avantage du terrain. Du côté des Clippers, Norman Powell a mis 20 points, Paul George 18 et James Harden 16. C'est la fin d'une ère pour les Californiens, qui déménageront à l'Intuit Dome d'Inglewood la saison prochaine.

Dallas s'est imposé 114-101 face aux Clippers et remporte la série 4 victoires à 2. Les deux équipes étaient à égalité à la pause (52-52). Portés par Luka Doncic (28 points, 13 rebonds) et Kyrie Irving (30 points), les Mavericks ont pris le large grâce à un partiel de 20-6 en début de troisième quart-temps pour se porter à 72-58. Les Texans ont poursuivi sur leur lancée jusqu'à compter 24 points d'avance (106-82) avant de contrôler la fin de match.

Orlando est venu à bout de Cleveland 103-96. Aux commandes à la pause (53-49), le Magic a subi le retour des Cavaliers dans le troisième quart-temps (73-78). La rencontre est restée équilibrée jusqu'à 3:39 de la fin et un trois points de Paulo Banchero. Le Magic a alors creusé l'écart et est revenu à 3 victoires partout. Banchero (27 points), Franz Wagner (26 points) et Jalen Suggs (22 points) ont été les principaux artisans du succès d'Orlando. La grosse prestation de Donovan Mitchell (50 points) n'a pas suffi aux Cavaliers.

Le match décisif se jouera dimanche à Cleveland. Le vainqueur rencontrera ensuite Boston.