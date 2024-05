Dallas s'impose face à Oklahoma City en fin de match et file en finale de conférence

Luka Doncic a porté les Texans avec un triple-double à 29 points, 10 rebonds et 10 passes. Kyrie Irving (22 points), Derrick Jones Jr. (22 points) et Dereck Lively II (12 points, 15 rebonds) ont également permis aux Mavericks de repousser les assauts d'OKC, emmené par Shai Gilgeous-Alexander (36 points, 8 passes) et Jalen Williams (22 points, 9 rebonds, 8 passes).

Le Thunder menait de 16 points à la pause (48-64) et a compté jusqu'à 17 points d'avance (60-77) dans le troisième quart. Les Mavericks ont égalisé à 97-97 à 6:30 de la fin. Les deux équipes sont alors passées tour à tour aux commandes jusqu'à ce qu'à 3 secondes de la fin, PJ Washington n'inscrive les deux lancers francs de la victoire pour Dallas.