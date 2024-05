Damien Jefferson, Rasir Bolton et Pierre-Antoine Gillet nommés pour le titre de MVP

Les joueurs d'Ostende Damien Jefferson et Pierre-Antoine Gillet et l'Anversois Rasir Bolton sont les trois nommés pour le titre de MVP de la saison en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, a communiqué la ligue jeudi en vue des BNXT League Awards qui seront remis lundi.

Bolton est le deuxième meilleur artificier de la ligue avec ses 17,7 points de moyenne derrière le joueur de Louvain Tyreke Key. L'Américain des Giants ajoute aussi 3,2 rebonds et 2,5 assists de moyenne à ses statistiques pour mener Anvers à la 2e place derrière Ostende.

Jefferson est un des fers de lance d'Ostende qui n'a connu que deux fois la défaite cette saison en 29 matches. L'ailier américain compile 16,8 points, 6,1 rebonds et 2,5 assists de moyenne. Leader autoritaire de l'Elite Gold avec neuf victoires en autant de rencontres, les Côtiers placent un deuxième joueur parmi les trois nommés avec Pierre-Antoine Gillet. Le Belgian Lion est aussi nommé pour le titre de joueur belge de l'année aux côtés des Liégeois Kevin Tumba et Olivier Troisfontaines.

Tumba, son équipier à Liège Angel Rodriguez et le joueur de Limburg United Osunniyi Osunbowale sont nommés pour le prix du défenseur de l'année.

La BNXT League avait aussi dévoilé mercredi les nommés pour les catégories du meilleur espoir (Joppe Mennes, Jo Van Buggenhout et Siebe Ledegen) et du meilleur sixième homme (Troisfontaines, Nikola Jovanovic et Roeland Schaftenaar).

Les différents prix seront remis lors d'une cérémonie prévue lundi. Les nommés pour le titre du meilleur coach et meilleur arbitre ne sont pas encore connus. Un Belge et un Néerlandais seront récompensés par catégorie à l'exception du titre de MVP, défenseur de l'année et sixième homme de l'année. Le meilleur cinq de la saison sera également dévoilé durant la cérémonie.