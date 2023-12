Daniel Goethals remercié de son poste d'entraîneur à Antibes

'Big Dan' fait les frais de la défaite 77-93 contre Évreux concédée vendredi en championnat. Le club azurien, détenu par Freddy Tacheny, occupe la 17e et avant-dernière place en championnat avec un bilan de deux victoires et sept défaites.

Ancien international chez les Belgian Lions puis entraîneur de Willebroek et de Mons, Goethals, 53 ans, était arrivé à Antibes début 2021 et avait prolongé jusqu'en 2025 à l'issue de la saison 2021-2022 où il avait été battu en finale des playoffs pour la montée en Pro A.

"La décision, qui a été prise en concertation, découle de l'analyse sportive du début de saison, indiquant la nécessité d'apporter des changements. Nous tenons à remercier Dan pour son travail et son engagement au sein des Sharks d'Antibes et c'est avec respect que nous lui souhaitons bonne chance pour ses futurs challenges. La porte de notre club lui sera toujours ouverte", a expliqué Tacheny, également patron du circuit de Mettet et de l'entreprise Zelos, spécialisée dans les sports moteurs.