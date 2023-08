Dans le sponsoring sportif, le match entre les géants du paiement Visa et Mastercard

La bataille féroce entre les champions du paiement Visa et Mastercard se joue aussi en France sur le terrain sportif, via leurs partenariats respectifs des Jeux olympiques de Paris 2024 et de la Coupe du monde de rugby.

Le paiement "est un secteur très concurrentiel", fait remarquer à l'AFP Magali Tézenas du Montcel, directrice générale de Sporsora, association regroupant les acteurs de l'économie du sport en France.