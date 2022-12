David Rudisha, double champion olympique sur 800m, sort indemne d'un accident d'avion

Le double champion olympique du 800m, David Rudisha, 33 ans, a expliqué être sorti indemne d'un accident d'avion survenu samedi au Kenya. L'un des passagers a eu moins de chance, souffrant de blessures aux côtes.

"Nous remercions Dieu, nous nous en sommes tous sortis vivants avec des blessures légères qui ont été traitées sur place avant de pouvoir être libérés, sauf pour l'un d'entre nous", a commenté Rudisha qui revenait d'un meeting d'athlétisme avec cinq autres passagers lorsque le petit avion effectuant le vol vers Nairobi s'est trouvé en difficulté. "Tout allait bien, mais après sept ou huit minutes de vol, le moteur de l'avion est soudainement devenu silencieux", a raconté l'athlète kenyan sur le site du Daily Nation expliquant que le pilote "a vu un espace dégagé et a essayé d'atterrir. Mais une des ailes a heurté un arbre et l'avion a commencé à tourner, avant de toucher le sol. C'était effrayant. Le pilote a fait un travail incroyable pour permettre à l'avion de rester stable le plus longtemps possible", a ajouté le champion du monde du 800 en 2011 et 2015.