De nombreux enjeux pour l'ultime journée de la phase classique

L'ultime journée de phase régulière débutera mardi avec le match entre Louvain et Waremme. Les Louvanistes n'ont, dans un premier temps, d'autre choix que de l'emporter. Un succès par 3-0 ou 3-1 leur permettra de devancer Waremme et, donc, de se qualifier pour les playoffs. Un succès 3-2 peut suffire si, dans le même temps, Achel ne l'emporte pas. Une défaite éliminera les Universitaires. Waremme, pour sa part, sera en playoffs s'il gagne, peu importe le score, s'il perd 3-2 ou si Achel s'incline.

Avant d'entamer cette dernière joute de la phase classique, Waremme, Louvain et Achel se disputent les deux derniers tickets pour les playoffs. Celui qui ne l'accroche pas rejoindra Guibertin et Gand en playdowns.

Samedi, Menin-Maaseik et Roulers-Alost auront également un enjeu de taille: la place finale au classement de la phase régulière. Si Roulers est déjà certain de débuter les playoffs avec une avance sur ses concurrents, Menin, Alost et Maaseik tenteront de l'emporter pour terminer le plus haut possible. Le duel à distance entre les Alostois (2es, 29 points) et les Flandriens (3es, 28) sera notamment à suivre pour déterminer qui terminera à la deuxième place, un point -à l'avantage d'Alost- les séparant à l'heure actuelle.

Le classement final de la phase classique offre des points bonus à l'entame des playoffs.